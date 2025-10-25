В Париже продали уникальную картину Пикассо, которую никто не видел 80 лет

Редкий портрет 1943 года кисти Пабло Пикассо, вдохновлённый Дорой Марр и более восьми десятилетий недоступный публике, обрёл нового владельца на парижском аукционе за 32 миллиона евро — около 37 миллионов долларов. Об этом объявил аукционный дом Drouot.

Проданная работа — «Бюст женщины в шляпе с цветами (Дора Марр)» — написана в июле 1943 года и относится к парижскому периоду художника. Полотно изображает подругу Пикассо, французскую сюрреалистку и фотографа Дору Марр в яркой шляпе с цветочным узором. К моменту создания полотна их семилетние отношения переживали болезненный упадок, что, по мнению экспертов, фиксируется в экспрессивной манере и интенсивной палитре.

С момента приобретения в 1944 году произведение находилось в частной семейной коллекции и не выставлялось на продажу. В Drouot возвращение картины из серии «Женщина в шляпе» охарактеризовали как «момент редкой значимости, впервые раскрывающий весь блеск долго сохранявшегося произведения». Аукционист Кристоф Люсьен отметил глобальный интерес к лоту — от США до Азии и основных европейских рынков.

Эксперт по творчеству Пикассо Аньес Севестр-Барб обратила внимание на исключительную сохранность цвета: полотно не покрыто лаком и демонстрирует «исходный материал», благодаря чему «ощущаются все цвета, весь спектр». Ранее работа была известна исключительно по черно-белым фотографиям, что усилило эффект ее публичного появления на торгах.

«У нас есть картина, которая выглядит точно так же, как вышла из мастерской. Она не покрыта лаком, а значит, у нас есть весь её исходный материал. В этой картине ощущаются все цвета, весь цветовой спектр. Это картина, которая говорит сама за себя. Стоит только взглянуть на неё, она полна экспрессии и раскрывает весь гений Пикассо», — приводит агентство Associated Press слова эксперта по творчеству Аньес Севестр-Барб.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Испании пропала картина Пабло Пикассо «Натюрморт с гитарой», которую везли из Мадрида в Гранаду для экспозиции фонда «Каха-Гранада». Национальная полиция уже развернула расследование. Полотно, застрахованное примерно на 600 тыс. евро, должны были показать на выставке «Натюрморт. Вечность инертного», и пропажу обнаружили при распаковке экспонатов перед размещением в залах. Несмотря на исчезновение работы Пикассо, организаторы открыли экспозицию в срок, но без «Натюрморта с гитарой».