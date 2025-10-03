Картину Брюллова за $1 млн выставили на аукцион в Москве

В Москве на осенние торги выставлена картина Карла Брюллова «Диана, Эндимион и сатир». Её оценочная стоимость составляет $1 млн, сообщили в Московском аукционном доме.

Полотно создано в конце 1840-х годов по мотивам новеллы итальянского поэта Джамбаттиста Касти. Известны три авторские версии картины: две хранятся в Третьяковской галерее и Русском музее, а представленная на торгах была написана Брюлловым по заказу театрала и мецената Афанасия Шишмарева.

Кроме того, на аукционе представят единственную сохранившуюся фреску Ильи Репина «Христос в терновом венце» (оценка — 35 млн руб.), а также произведения Шишкина, Гойи и Дали. Торги назначены на 12 октября.

Картина «Диана, Эндимион и сатир» в своё время подверглась критике за подчёркнутую телесность, которую Брюллов вынес в центр композиции. Сегодня полотно имеет музейный статус.

Предыдущий рекорд продаж работ Брюллова был установлен в 2005 году на Christie’s в Лондоне: этюд к картине «Возвращение папы Пия IX в Рим» ушёл с молотка за $750 тыс. В 2024 году в Москве «Итальянский альбом» живописца из 33 рисунков был продан единым лотом за 100 млн руб.

ТОП-5 рекордов русской живописи на аукционах

Константин Сомов, «Портрет Елизаветы Мартыновой» — $7,3 млн (Christie’s, 2007).

Иван Айвазовский, «Вид Константинополя» — $5,2 млн (Sotheby’s, 2012).

Илья Репин, «Садко» — £2,9 млн (Christie’s, 2011).

Василий Верещагин, «Апофеоз войны» — $3,6 млн (Sotheby’s, 2014).

Борис Кустодиев, «Купчиха за чаем» — £1,9 млн (Christie’s, 2005).