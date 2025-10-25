Стая бродячих псов искусала школьника в Краснодаре

В Краснодаре стая бездомных собак напала на мальчика, когда он возвращался из школы домой. Ребёнка укусили, ему потребовалась помощь в больнице, куда он был госпитализирован. Дело взято под особый контроль СК по Краснодарскому краю.

Собак отогнал прохожий, который стал свидетелем нападения. После этого случая Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности. Следователи выясняют, чья безответственность привела к тому, что животные оказались безнадзорными и опасными для людей.

Ранее в Краснодаре произошёл инцидент с нападением собаки на семилетнего ребёнка. По имеющейся информации, животное, находившееся на поводке, но без намордника, атаковало мальчика при случайном приближении. Владельцы пса незамедлительно покинули место происшествия. Несовершеннолетний получил профилактическую вакцинацию против бешенства, серьёзных травм не зафиксировано.