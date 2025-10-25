На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kompac
Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН зафиксировал землетрясение магнитудой 6,3. Подземные толчки произошли на значительном удалении от Петропавловска‑Камчатского — в 373 километрах от города.
По данным сейсмологов, очаг находился на глубине 22,2 км. Информация о возможных последствиях в сообщении не приводилась.
Ранее Life.ru сообщал, что у Южных Курил в ночь на субботу произошло землетрясение магнитудой 5,7. Гипоцентр — на глубине 41 км в акватории Тихого океана, эпицентр — в 78 км от села Головнино (о. Кунашир). Короткие толчки силой 4–5 баллов ощутили жители посёлка Космонавтов на Кунашире и на Шикотане; отмечалась лёгкая тряска мебели и стен. Угроза цунами не объявлялась. Параллельно у берегов Камчатки за сутки зарегистрировали 16 афтершоков магнитудой до 5,4; один из толчков ощущался в населённых пунктах.
