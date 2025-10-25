Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 октября, 14:06

«Ликующую толпу» для фото Зеленского и Стармера в Лондоне привезли на автобусах

Обложка © ТАСС / АР

Обложка © ТАСС / АР

Чтобы сделать эффектное фото Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Кира Стармера на фоне ликующей толпы, пришлось специально набирать людей и свозить их автобусами к месту. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. Встреча политиков состоялась 24 октября в Лондоне.

«На фото внутренний двор, который закрыт для посетителей. «Ликующую толпу» буквально привезли на автобусах», — написал Боуз. По его словам, ситуация вокруг снимка — это «фантазия в стиле Оруэлла».

Газета Telegraph раскрыла новую антироссийскую тактику «коалиции желающих»
Газета Telegraph раскрыла новую антироссийскую тактику «коалиции желающих»

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе разговора с главарём киевского режима Владимиром Зеленским и европейскими лидерами предложил создать совместно с США мирное соглашение по Украине, взяв за образец план по прекращении огня в секторе Газа.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Кир Стармер
  • Великобритания
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar