Чтобы сделать эффектное фото Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Кира Стармера на фоне ликующей толпы, пришлось специально набирать людей и свозить их автобусами к месту. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. Встреча политиков состоялась 24 октября в Лондоне.

«На фото внутренний двор, который закрыт для посетителей. «Ликующую толпу» буквально привезли на автобусах», — написал Боуз. По его словам, ситуация вокруг снимка — это «фантазия в стиле Оруэлла».

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе разговора с главарём киевского режима Владимиром Зеленским и европейскими лидерами предложил создать совместно с США мирное соглашение по Украине, взяв за образец план по прекращении огня в секторе Газа.