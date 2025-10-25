«Ликующую толпу» для фото Зеленского и Стармера в Лондоне привезли на автобусах
Обложка © ТАСС / АР
Чтобы сделать эффектное фото Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Кира Стармера на фоне ликующей толпы, пришлось специально набирать людей и свозить их автобусами к месту. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. Встреча политиков состоялась 24 октября в Лондоне.
«На фото внутренний двор, который закрыт для посетителей. «Ликующую толпу» буквально привезли на автобусах», — написал Боуз. По его словам, ситуация вокруг снимка — это «фантазия в стиле Оруэлла».
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе разговора с главарём киевского режима Владимиром Зеленским и европейскими лидерами предложил создать совместно с США мирное соглашение по Украине, взяв за образец план по прекращении огня в секторе Газа.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.