В Татарстане пятилетняя девочка вытолкнула младенца с 4-го этажа, он погиб
Обложка © Life.ru
Пятилетняя девочка вытолкнула из окна четвёртого этажа младенца в посёлке Васильево Зеленодольского района Татарстана. Ребёнок погиб, сообщает Mash Iptash со ссылкой на очевидцев.
Трагедия произошла в жилом доме, обстоятельства пока уточняют. На место приехали экстренные службы, идёт проверка.
Ранее Life.ru рассказывал, как во время урока в петербургской школе № 58 на проспекте Королёва восьмиклассница выпала из окна четвёртого этажа и получила тяжёлые травмы. Вероятнее всего, это был несчастный случай: школьница, по словам очевидцев, сорвалась, пытаясь закрыть створку.
