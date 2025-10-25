В Татарстане пятилетняя девочка вытолкнула младенца с 4-го этажа, он погиб

Пятилетняя девочка вытолкнула из окна четвёртого этажа младенца в посёлке Васильево Зеленодольского района Татарстана. Ребёнок погиб, сообщает Mash Iptash со ссылкой на очевидцев.

Ранее Life.ru рассказывал, как во время урока в петербургской школе № 58 на проспекте Королёва восьмиклассница выпала из окна четвёртого этажа и получила тяжёлые травмы. Вероятнее всего, это был несчастный случай: школьница, по словам очевидцев, сорвалась, пытаясь закрыть створку.