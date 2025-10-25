Сектор Газа
Стало известно, почему премьер Бельгии блокирует кражу активов России. Дело не в честности

Барт Де Вевер. Обложка © ТАСС / AP / Geert Vanden Wijngaert

Премьер Бельгии Барт Де Вевер не поддерживает изъятие замороженных российских активов, так как хочет направлять доходы от них в оборонный бюджет страны. Об этом пишет газета Soir.

«Бельгия уже запланировала использовать эти доходы главным образом для финансирования военных расходов в 2025–2029 годах на сумму в 1,2 миллиарда евро в год», — говорится в материале издания.

Издание уточняет, что страна уже получает поступления с этих активов за счёт налога на доходы.

«Я? Плохой мальчик?» Премьер Бельгии вспылил на критику из-за активов России
Ранее министр обороны Бельгии Тео Франкен в соцсети X выступил против конфискации российских активов, предупредив, что Москва воспримет это как «акт войны» и может принять меры в отношении европейских инвестиций в России. Он напомнил о финансовой уязвимости Бельгии: при растущем дефиците и долге мобилизация почти €200 млрд на помощь Киеву, по его словам, выглядела бы финансовым самоубийством.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

