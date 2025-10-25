Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 октября, 19:50

Трамп может обсудить с Си Цзиньпином сокращение китайского импорта нефти из РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / QiuJu Song

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / QiuJu Song

Президент США Дональд Трамп допустил возможность обсуждения с председателем КНР Си Цзиньпином вопроса о сокращении Пекином импорта нефти из России. Соответствующее заявление он сделал журналистам на борту своего самолёта во время остановки в Дохе по пути в Малайзию.

Трамп подтвердил, что Китай уже «значительно сокращает закупки нефти у РФ», добавив, что Индия планирует якобы полностью от них отказаться. Встреча лидеров США и КНР запланирована на следующей неделе.

«По просьбе Трампа»: В Белом доме заявили о неожиданном решении Индии касательно закупок нефти у России
«По просьбе Трампа»: В Белом доме заявили о неожиданном решении Индии касательно закупок нефти у России

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Китай
  • Си Цзиньпин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar