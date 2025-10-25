Трамп может обсудить с Си Цзиньпином сокращение китайского импорта нефти из РФ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / QiuJu Song
Президент США Дональд Трамп допустил возможность обсуждения с председателем КНР Си Цзиньпином вопроса о сокращении Пекином импорта нефти из России. Соответствующее заявление он сделал журналистам на борту своего самолёта во время остановки в Дохе по пути в Малайзию.
Трамп подтвердил, что Китай уже «значительно сокращает закупки нефти у РФ», добавив, что Индия планирует якобы полностью от них отказаться. Встреча лидеров США и КНР запланирована на следующей неделе.
