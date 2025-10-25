Россиянин Волков победил бразильца по прозвищу Мускулистый на турнире UFC в Абу-Даби

Российский тяжеловес Александр Волков одержал победу над бразильским бойцом Жаилтоном Алмейдой на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ). Поединок продлился все отведенные три раунда и завершился раздельным решением судей (29:28, 28:29, 29:28).

На счету 37-летнего Волкова, носящего прозвище Драго, теперь 39 побед в MMA (24 нокаутом, 4 сдачей, 11 решением) и 11 поражений (2 нокаутом, 3 сдачей, 6 решением). Российский боец занимает вторую строчку в рейтинге тяжеловесов UFC. 34-летний Алмейда по прозвищу Мускулистый, который находится на пятой позиции, сейчас имеет 22 победы (8 нокаутом, 13 сдачей, 1 решением) и четыре поражения (2 нокаутом, 2 решением).

Ранее на том же турнире успеха добились и другие россияне. Икрам Алискеров победил корейца Пак Чун Ёна, а Азамат Мурзаканов нокаутировал серба Александра Ракича в первом раунде.

Турнир UFC 321 проходит на Etihad Arena в столице Объединённых Арабских Эмиратов. В главном событии вечера встретятся британец Том Аспиналл и француз Сирил Ган, которые определят нового чемпиона в тяжёлом весе (93-120,2 кг). Соглавное событие — бой за титул в наилегчайшем весе (52,2-57 кг) среди женщин между бразильянкой Вирной Жандиробой и американкой Маккензи Дерн.