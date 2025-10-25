Бразильский боец UFC вышел в октагон под «Матушку-землю» и объявил себя русским после победы

Бразильский боец Вальтер Уокер снова вышел на бой UFC под хит Татьяны Куртуковой «Матушка-земля» и одержал победу над англичанином Луи Сазерлендом скручиванием пятки. Этим приёмом он одолел уже четверых противников подряд.

Вальтер Уокер выходит драться под песню «Матушка-земля» и называет себя русским. Видео © Трансляция UFC

«Я настоящий русский мужик! От души, пацаны, я иду до конца! Слава России!» — сказал Уокер после боя на русском языке.

Победа коронным скручиванием пятки. Видео © X / UFC

27-летний Уокер родом из Бразилии, но с 2019 года живет в подмосковном Ромашково, тренируется в Москве, женат на россиянке и воспитывает дочь. В UFC выступает с апреля 2024 года и занимает 15‑ю строчку рейтинга промоушена.

