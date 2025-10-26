Сектор Газа
26 октября, 02:45

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у побережья Северных Курил

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shchipkova Elena

Землетрясение магнитудой 5,4 у побережья Северных Курил. Эту информацию предоставила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

Землетрясение произошло в Тихом океане в ночь на 26 октября.

«Эпицентр находился в 78 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир»,приводит РИА «Новости» комментарий сейсмолога.

Очаг залегал на глубине 56 километров. Сейсмолог отметила, что жители Северо-Курильска могли ощущать подземные толчки мощностью до 4 баллов. Тревога цунами не объявлялась.

Ранее Life.ru сообщал, что 25 октября на Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3. Подземные толчки ощущались на значительном расстоянии от Петропавловска-Камчатского — в 373 километрах от города.

    avatar