Над Тульской областью прогремело более десяти мощных взрывов

В небе над Тульской областью рано утром было зафиксировано более десяти мощных хлопков. Предварительно, в регионе работают силы противовоздушной обороны, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, местные жители сообщили, что их разбудили многочисленные взрывы около пяти часов утра. Яркие вспышки наблюдались в небе над Ленинским районом и Заречьем.

Со слов очевидцев, в настоящее время обстановка нормализовалась, видимых пожаров или разрушений после инцидента не обнаружено. Официальные комментарии от властей пока не поступали.