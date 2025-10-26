Сектор Газа
26 октября, 02:08

Собянин: Силы ПВО уничтожили беспилотник на подлёте к Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ra17

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью 26 октября сбили украинский беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны сбит один беспилотник, летевший на Москву», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Собянина в 05:02.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Напомним, накануне ПВО уничтожили семь беспилотников, летевших на Москву. Всего в Подмосковье было сбито девять дронов.

В Обнинске обезвреживают упавший у жилого дома беспилотник
