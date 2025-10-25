В Обнинске обезвреживают упавший у жилого дома беспилотник

В Обнинске на севере Калужской области у дома на улице Курчатова нашли беспилотник. Об этом сообщил врио мэра города Стефан Перевалов.

Он уточнил, что пострадавших нет, на месте работают профильные службы. Градоначальник добавил, что ситуация находится под контролем и попросил горожан не публиковать в Сети фото и видео оперативных действий.

Ранее Life.ru сообщал, что минувшей ночью силы ПВО отразили очередную попытку атаки ВСУ на Москву, сбив шесть беспилотников, направлявшихся к столице. К местам падения обломков оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.