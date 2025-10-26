Украинцы массово распродают военную форму Армии Нидерландов в интернете

Украинцы в октябре начали массово распродавать военную экипировку армии Нидерландов. На местных сайтах объявлений можно найти одежду, комплекты подсумков и даже швейный набор, который использовался военнослужащими королевства.

Среди предложений – сумка для противогаза за 150 гривен, комплект подсумков за 140 гривен и швейный набор для ремонта одежды за 60 гривен. Продавцы отмечают, что товар оригинальный, хотя эмблемы на чехлах срезаны.













Кепку армии Нидерландов продавец из Винницы предлагает купить за 750 гривен, куртку Soft Shell Coyote продают в Киеве за 1500 гривен, комбинезон механика – за 380 гривен в Ровно, а зимнюю шапку можно купить за 620 гривен в Прилуках. В продаже также есть чехол для ножа, совместимый с системой MOLLE, термобрюки и военный комбинезон. Цены варьируются от 150 до 1070 гривен, а размеры – от S до XXL. В описании некоторых вещей уточняется совместимость с формой армии Великобритании и Германии.

Ранее Life.ru писал, что украинцы распродают на сайтах объявлений носки из военной помощи от Италии. Комплекты предлагаются по цене 180 гривен.