ПВО отбила массированную атаку 26 украинских дронов на Тульскую область

Российские системы ПВО успешно нейтрализовали массированную атаку украинских беспилотников на Тульскую область, уничтожив 26 воздушных целей. Как сообщил губернатор Дмитрий Миляев, последствий для гражданского населения и объектов инфраструктуры удалось избежать — пострадавших и разрушений нет.

При этом в регионе сохраняется «опасность атаки БПЛА». Жителям настоятельно рекомендуют следовать инструкциям: «избегать открытых пространств, отойти от окон, не проводить фото- и видеосъёмку» работы сил обороны.