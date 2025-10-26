Сектор Газа
26 октября, 04:18

ПВО отбила массированную атаку 26 украинских дронов на Тульскую область

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Российские системы ПВО успешно нейтрализовали массированную атаку украинских беспилотников на Тульскую область, уничтожив 26 воздушных целей. Как сообщил губернатор Дмитрий Миляев, последствий для гражданского населения и объектов инфраструктуры удалось избежать — пострадавших и разрушений нет.

При этом в регионе сохраняется «опасность атаки БПЛА». Жителям настоятельно рекомендуют следовать инструкциям: «избегать открытых пространств, отойти от окон, не проводить фото- и видеосъёмку» работы сил обороны.

Над Тульской областью прогремело более десяти мощных взрывов
Над Тульской областью прогремело более десяти мощных взрывов

