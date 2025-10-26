Министерство обороны России сообщило об отражении масштабной ночной атаки беспилотников. По данным ведомства, средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 82 украинских БПЛА самолетного типа.

Ведомство привело точную разбивку по регионам:

Брянская область: 30 БПЛА

30 БПЛА Тульская область: 26 БПЛА

26 БПЛА Акватория Чёрного моря: 7 БПЛА

7 БПЛА Акватория Азовского моря: 4 БПЛА

4 БПЛА Краснодарский край: 4 БПЛА

4 БПЛА Рязанская область: 4 БПЛА

4 БПЛА Ростовская область: 3 БПЛА

3 БПЛА Московский регион: 2 БПЛА (включая 1, летевший на Москву)

2 БПЛА (включая 1, летевший на Москву) Курская область: 1 БПЛА

1 БПЛА Липецкая область: 1 БПЛА

Российские регионы ежедневно подвергаются атакам украинских формирований. В ответ на это Армия Рф наносит точечные удары высокоточным оружием и дронами по военным целям и оборонным заводам Украины.