Минобороны: За ночь силы ПВО сбили 82 украинских дрона над регионами России
Министерство обороны России сообщило об отражении масштабной ночной атаки беспилотников. По данным ведомства, средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 82 украинских БПЛА самолетного типа.
Ведомство привело точную разбивку по регионам:
- Брянская область: 30 БПЛА
- Тульская область: 26 БПЛА
- Акватория Чёрного моря: 7 БПЛА
- Акватория Азовского моря: 4 БПЛА
- Краснодарский край: 4 БПЛА
- Рязанская область: 4 БПЛА
- Ростовская область: 3 БПЛА
- Московский регион: 2 БПЛА (включая 1, летевший на Москву)
- Курская область: 1 БПЛА
- Липецкая область: 1 БПЛА
Российские регионы ежедневно подвергаются атакам украинских формирований. В ответ на это Армия Рф наносит точечные удары высокоточным оружием и дронами по военным целям и оборонным заводам Украины.
