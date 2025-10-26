Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
26 октября, 04:25

Минобороны: За ночь силы ПВО сбили 82 украинских дрона над регионами России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Министерство обороны России сообщило об отражении масштабной ночной атаки беспилотников. По данным ведомства, средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 82 украинских БПЛА самолетного типа.

Ведомство привело точную разбивку по регионам:

  • Брянская область: 30 БПЛА
  • Тульская область: 26 БПЛА
  • Акватория Чёрного моря: 7 БПЛА
  • Акватория Азовского моря: 4 БПЛА
  • Краснодарский край: 4 БПЛА
  • Рязанская область: 4 БПЛА
  • Ростовская область: 3 БПЛА
  • Московский регион: 2 БПЛА (включая 1, летевший на Москву)
  • Курская область: 1 БПЛА
  • Липецкая область: 1 БПЛА

Российские регионы ежедневно подвергаются атакам украинских формирований. В ответ на это Армия Рф наносит точечные удары высокоточным оружием и дронами по военным целям и оборонным заводам Украины.

