Конструктор рассказал о новой российской «Царь-бомбе», которая открывает дорогу к победе

Российская армия получила в распоряжение модернизированные корректируемые авиабомбы КАБ-500С, которые уже окрестили «Царь-бомбами». Эти боеприпасы буквально стирают укреплённые позиции противника с лица земли. Один такой удар превращает опорный пункт сто на сто метров в кашу из глины и бревён, говорят украинские военные, попавшие в плен.

Конструктор и кандидат технических наук Игорь Васильев рассказал, что последняя версия КАБ-500С оснащена системой спутниковой навигации, умной головкой самонаведения и складными крыльями, которые раскрываются в полёте. Благодаря этому бомба способна поражать цель на расстоянии до 200 километров – самолёту даже не нужно заходить в зону ПВО противника. При этом принцип действия у боеприпаса прост: «сбросил и забыл».

«Эта бомба открывает нашей армии дорогу к победе. Мы сделали мощное, надёжное и технологичное оружие, способное работать в любых погодных условиях, днём и ночью», – заявил Васильев в беседе с kp.ru.

По словам конструктора, КАБ-500С стала символом новой эпохи в российской авиации, сочетая в себе советскую мощь и современные технологии.

Ранее Life.ru писал, что российская армия установила рекорд по применению корректируемых авиабомб в зоне СВО, сбросив 268 КАБ за одни сутки. Эти удары пришлись по военным объектам Украины.