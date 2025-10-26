В России пересмотрели правила медосмотров детей: что изменилось

Минздрав России обновил порядок проведения профилактических медосмотров для несовершеннолетних. Теперь первые визиты к неврологу и стоматологу будут проходить позже, а ежегодные проверки репродуктивного здоровья начнутся раньше. Это выяснило РИА «Новости», изучив прежние правила и сверив их с новыми, утвержденными Минздравом.

До этого осмотр акушера-гинеколога для девочек и уролога-андролога для мальчиков проводился впервые в три года, затем в шесть, а ежегодные визиты начинались с 14 лет. Согласно новым правилам, первый осмотр у этих специалистов переносится на шесть лет, а ежегодные проверки будут стартовать с 13 лет.

Первый визит к неврологу теперь предусмотрен в три месяца, а к стоматологу — в один год. Осмотр в возрасте одного месяца включает консультации педиатра, хирурга и офтальмолога, а также офтальмоскопию в условиях мидриаза — исследование глазного дна при расширенном зрачке. Такое же обследование повторяется в год.

В документе также уточняется, что базовые и расширенные неонатальные скрининги должны проводиться не позднее 28-го дня жизни, если ранее они не выполнялись. Аудиологический скрининг слуха новорождённых допускается в течение первого года жизни при отсутствии данных о его проведении, а также повторяется на осмотрах в год и шесть лет.

Кроме того, в возрасте полутора и двух лет педиатр будет проводить анкетирование родителей, чтобы выявить риски нарушения психического развития ребёнка. В список исследований добавлено измерение уровня холестерина в крови экспресс-методом — его проведут детям в шесть и десять лет, если они окажутся в группе риска.

Ранее сообщалось, что в современной медицине необходимо переосмыслить саму концепцию старения. Приоритетом системы здравоохранения теперь должно стать продление периода активной и здоровой жизни, а не просто увеличение её продолжительности. Глава Минздрава подчеркнул, что задача врачей — замедлять развитие заболеваний и снижать влияние возрастных факторов на организм.