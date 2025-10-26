Новые переговоры в Стамбуле стартовали 25 октября с угроз начать «открытую войну»
Пакистан пригрозил Афганистану «открытой войной» в случае провала переговоров
В случае неудачи переговоров с Афганистаном министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф готов перейти к «открытой войне». Об этом сообщает агентство Reuters.
«У нас есть выбор: если соглашение не будет достигнуто, мы вступим с ними в открытую войну. Но я вижу, что они хотят мира», — заявил Асиф.
Переговоры между представителями Пакистана и Афганистана стартовали в Стамбуле 25 октября. Обе стороны обсуждают пути урегулирования напряжённости на границе и меры по борьбе с террористическими группировками, действующими в приграничных районах. По словам Асифа, Исламабад надеется на дипломатическое решение конфликта, однако не исключает силовой сценарий, если диалог завершится безрезультатно.
Ранее на афгано-пакистанской границе, вдоль линии Дюранда, вспыхнули ожесточённые бои. Столкновения происходят в провинциях Кунар, Нангархар и Гельменд. Сообщалось, что силы талибов* предприняли многовекторные атаки на пакистанские позиции, вынудив военных отступить на отдельных участках. В ответ Исламабад нанёс удары по территории Афганистана, уничтожив один блокпост и танковую огневую позицию.
