Новые переговоры в Стамбуле стартовали 25 октября с угроз начать «открытую войну»

В случае неудачи переговоров с Афганистаном министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф готов перейти к «открытой войне». Об этом сообщает агентство Reuters.

«У нас есть выбор: если соглашение не будет достигнуто, мы вступим с ними в открытую войну. Но я вижу, что они хотят мира», — заявил Асиф.

Переговоры между представителями Пакистана и Афганистана стартовали в Стамбуле 25 октября. Обе стороны обсуждают пути урегулирования напряжённости на границе и меры по борьбе с террористическими группировками, действующими в приграничных районах. По словам Асифа, Исламабад надеется на дипломатическое решение конфликта, однако не исключает силовой сценарий, если диалог завершится безрезультатно.

