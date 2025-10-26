Сектор Газа
Новые переговоры в Стамбуле стартовали 25 октября с угроз начать «открытую войну»

Пакистан пригрозил Афганистану «открытой войной» в случае провала переговоров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

В случае неудачи переговоров с Афганистаном министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф готов перейти к «открытой войне». Об этом сообщает агентство Reuters.

«У нас есть выбор: если соглашение не будет достигнуто, мы вступим с ними в открытую войну. Но я вижу, что они хотят мира», — заявил Асиф.

Переговоры между представителями Пакистана и Афганистана стартовали в Стамбуле 25 октября. Обе стороны обсуждают пути урегулирования напряжённости на границе и меры по борьбе с террористическими группировками, действующими в приграничных районах. По словам Асифа, Исламабад надеется на дипломатическое решение конфликта, однако не исключает силовой сценарий, если диалог завершится безрезультатно.

Пакистан нанёс авиаудары по столице Афганистана
Пакистан нанёс авиаудары по столице Афганистана

Ранее на афгано-пакистанской границе, вдоль линии Дюранда, вспыхнули ожесточённые бои. Столкновения происходят в провинциях Кунар, Нангархар и Гельменд. Сообщалось, что силы талибов* предприняли многовекторные атаки на пакистанские позиции, вынудив военных отступить на отдельных участках. В ответ Исламабад нанёс удары по территории Афганистана, уничтожив один блокпост и танковую огневую позицию.

*Деятельность движения запрещена в соответствии с решением ООН.

Милена Скрипальщикова
