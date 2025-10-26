Популярный американский стример IShowSpeed, известный под настоящим именем Даррен Уоткинс-младший, анонсировал визит в Россию летом 2026 года. В эфире блогер сообщил о поездке, не уточнив точные даты, но пообещал встретиться с фанатами в нескольких городах. Об этом сообщил SHOT.

Американский стример IShowSpeed планирует тур по России летом 2026 года. Видео © Telegram / SHOT

Блогер рассматривает два маршрута путешествия: от Санкт-Петербурга до Сочи или от Москвы до Екатеринбурга. Он намерен совершить поездку в тёплое время года, чтобы встретиться с как можно большим числом поклонников. Окончательный маршрут ещё не определён.

Ранее сообщалось, что IShowSpeed (Даррен Уоткинс) планирует посетить Россию в августе 2026 года. 19-летний блогер рассматривает несколько маршрутов и намерен встретиться с российскими блогерами. В рамках летнего тура он уже побывал в странах Восточной Европы, включая Польшу, а поездка по России может стать стартовой точкой для его азиатского турне, которое он планирует анонсировать сразу после.