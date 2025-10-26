Россияне стали чаще расставаться осенью. И на это у них 5 причин

Психиатры отметили, что осенью россияне стали чаще обращаться за помощью из-за разводов и расставаний. Эксперты связывают это с сокращением светового дня, снижением витамина Д и серотонина, а также накопившейся усталостью и бытовыми проблемами. Об этом стало известно SHOT.

Осенью количество конфликтов возрастает, и у многих из-за выгорания нет сил бороться с проблемами в отношениях, что приводит к разрывам. В октябре число пациентов, обращающихся за помощью после расставаний, выросло примерно на 30%. Сокращение светового дня и снижение физической активности ухудшают выработку серотонина и мелатонина, усиливая тревожность.

Летом пары чаще держатся друг за друга и отдыхают вместе, тогда как осенью усталость и бытовые трудности обостряют накопившиеся проблемы. Эксперты прогнозируют, что ситуация начнёт стабилизироваться к декабрю, когда у людей появится праздничное настроение.

Ранее сообщалось, что рост осенних разводов коснулся не только обычных людей, но и знаменитостей. В 2025 году разошлись шеф-повар Константин Ивлев с молодой женой и телеведущие Дибровы. Life.ru составил подборку из семи самых шокирующих разводов российских звёзд за год, отмечая, что среди знаменитостей наблюдается настоящая «эпидемия расставаний».