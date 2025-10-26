Сектор Газа
26 октября, 09:00

Актриса Вера Сотникова в ужасе от «комков» после лифтинга, косметолог показала фото до и после

Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Актриса Вера Сотникова рассказала подписчикам о неудачной процедуре нитевого лифтинга у косметолога Зухры Амин. В результате лифтинга нити спустились на подбородок, образовав комок-гематому. Для восстановления внешности Сотниковой пришлось обращаться в клинику Санкт-Петербурга, что обошлось ей в миллион рублей. Об этом врач рассказала в шоу «Ты не поверишь» на НТВ.

Вера Сотникова до и после операции. Фото © Клиника «Век Адалин»

«Если ты напортачила, сидела бы тише воды и ниже травы. Я бы постепенно все эти деньги ей отдала», — заявила Вера Сотникова.

Актриса регулярно посещает косметолога и особенно любит нитевой лифтинг. На этот раз процедура прошла неудачно: нити опустились на подбородок, что потребовало экстренной помощи в другой клинике. Процедура проводилась по бартеру за положительный отзыв, и Сотникова оплатила лишь расходные материалы.

Косметолог Зухра Амин утверждает, что процедура прошла успешно, но после осмотра Сотникова стала жаловаться на результат. Между сторонами возник конфликт: Сотникова публиковала негативные посты и угрожала обнародовать претензии, а Амин предоставила актрисе заём в 1,5 млн рублей, часть которого была возвращена.

От славы — к пожару, раку и коровам: шокирующая правда о Кузьмине, Хлебниковой и других кумирах 90-х
Ранее сообщалось, что бывшая жена футболиста Андрея Аршавина, Алиса Казьмина, завершила финальный этап реконструкции носа после тяжёлого заболевания, которое привело к его частичной утрате. Операция стала заключительной в длительном восстановлении, а внимание к мелким деталям помогает придать результату естественность и индивидуальность.

