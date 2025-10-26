Над двумя регионами России за три часа перехватили 18 БПЛА

За три часа российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 18 украинских беспилотников. Все уничтоженные летательные аппараты относились к самолётному типу. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«В период с 8.00 мск до 11.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 17 – над территорией Белгородской области и один – над территорией Брянской области», — рассказали в ведомстве.

Напомним, что этой ночью средства ПВО сбили 30 украинских дронов в небе над Брянской областью. Пострадавших в результате инцидента нет, БПЛА не смогли достичь своих целей.