Режиссёр Саша Франк перенесла операцию после выкидыша, пока отель пытается обелиться

Режиссёр-документалист Александра Франк перенесла операцию после выкидыша, случившегося вследствие конфликта в курортном комплексе «Охта парк». Об этом сообщил её супруг Сергей в беседе с журналистами.

По словам мужа режиссёра, во время отдыха в коттедже произошёл инцидент с буйной соседкой, которая ворвалась в их помещение после жалоб на шум. На следующее утро у Франк ухудшилось самочувствие, и в больнице констатировали гибель плода. После выкидыша женщине сделали операцию, сейчас она находится дома и принимает успокоительные препараты.

Семья планирует подать заявление в полицию после стабилизации состояния Александры. Представители курорта заявили, что проводят служебное расследование инцидента.

Юридическая служба отеля уже рассматривает требование о компенсации. В официальном ответе администрации утверждается, что запись с камер наблюдения показывает: посторонняя девушка находилась в коттедже семьи всего около 15 секунд, её впустили внутрь, а вскоре она вышла в сопровождении мужчины.

В «Охта Парке» также заявили, что при обращении пострадавших к ресепшен был немедленно вызван наряд охраны, который прибыл одновременно с упомянутыми гостями.

Напомним, режиссёр-документалист Саша Франк, находившаяся на третьем месяце беременности, потеряла ребенка после конфликта в курортном комплексе «Охта Парк» Ленинградской области. Инцидент произошёл во время семейного отдыха, когда соседка в ночное время проникла в их коттедж и проявила агрессию.