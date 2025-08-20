Кинолог убила и зарыла собаку в лесу, а потом напоказ «искала», пока беременная хозяйка не потеряла ребёнка

Туристы из Донецка пережили трагедию после того, как кинолог из Ялты потеряла их собаку и несколько дней скрывала её гибель. У хозяйки животного на нервной почве замерла долгожданная беременность, наступившая после пяти лет безуспешных попыток ЭКО, сообщает Mash на волне.

Кинолог из Алушты не уследила за оставленным псом и несколько дней обманывала хозяев. Видео © Telegram / Mash на волне

Туристы из Донецка, приехавшие в Ялту, доверили своего джек-рассела Соню кинологу Евгении всего на несколько часов, чтобы отправиться на экскурсию. Та уверяла хозяев, что с питомцем всё отлично, регулярно отправляя фотографии. Однако, когда пришло время забирать собаку, оказалось, что Соня исчезла, при этом поиски предлагалось вести в совершенно другом населённом пункте — Алуште.

Несмотря на заявленные активные поиски, которые не принесли никаких результатов, следы Сони обнаружились лишь спустя два дня благодаря волонтёрам. Выяснилось, что собака на самом деле не покидала Ялту. Более того, оказалось, что кинолог выгуливала её без поводка и животное попало под машину. Бездыханное тело пса Евгения спрятала в лесу, лишь предложив владельцам смехотворную компенсацию в 500 рублей или щенка взамен, при этом назвав их «истеричками» и обвинив в плохом воспитании питомца.

«Весь наш отпуск прошёл в поисках собаки, которая была мертва», — рассказала хозяйка погибшего пса.

По информации местных жителей, собственная собака Евгении постоянно нападает на людей, а сама она к тому же работает репетитором, и после первого же занятия дети просят родителей не оставлять их со «злой тётей».