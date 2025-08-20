Ши-тцу, уплывшую на моторной лодке в Бурятии, нашли спустя сутки

Ши-тцу Лейси, которая уплыла на моторной лодке по Гусиному озеру в Бурятии, обнаружили живой и невредимой спустя примерно сутки после происшествия. Сообщила об этом владелица животного Юлия.

«Вчера вечером нашли лодку с нашей собачкой. Всё целое, но Лейси, конечно, испуганная», — рассказала РИА «Новости» собеседница.

По её словам, плавание продолжалось до тех пор, пока в двигателе не закончилось топливо, за это время судно успело отдалиться на значительное расстояние от берега. Лодку с питомцем в районе Ельника неподалеку от насосной станции заметили очевидцы, которые затем связались с хозяевами животного.