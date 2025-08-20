Унесённая ветром: Дамочка на надувном крокодиле больше часа дрейфовала в открытом море

В Шотландии береговая охрана спасла женщину и двух подростков, которых унесло в открытое море на надувных игрушках. Об этом сообщает Daily Mail.

Сначала поступил сигнал о двух подростках, оказавшихся в море на надувном матрасе. Спасатели быстро нашли их и вернули на берег. Спустя время аналогичная ситуация произошла с женщиной, которую течение унесло на надувном крокодиле — её также удалось оперативно спасти.

Все участники происшествия отделались испугом и отказались от госпитализации.

В береговой охране напомнили, что надувные матрасы и игрушки не предназначены для использования в море и могут быть крайне опасны даже при спокойной погоде.