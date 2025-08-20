Унесённая ветром: Дамочка на надувном крокодиле больше часа дрейфовала в открытом море
Daily Mail: В Шотландии спасли женщину, унесённую в море на надувном крокодиле
Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Adam Serba
В Шотландии береговая охрана спасла женщину и двух подростков, которых унесло в открытое море на надувных игрушках. Об этом сообщает Daily Mail.
Сначала поступил сигнал о двух подростках, оказавшихся в море на надувном матрасе. Спасатели быстро нашли их и вернули на берег. Спустя время аналогичная ситуация произошла с женщиной, которую течение унесло на надувном крокодиле — её также удалось оперативно спасти.
Все участники происшествия отделались испугом и отказались от госпитализации.
В береговой охране напомнили, что надувные матрасы и игрушки не предназначены для использования в море и могут быть крайне опасны даже при спокойной погоде.
На днях в Сочи произошёл инцидент с двумя подростками, которых унесло в открытое море на сапбордах. 16- и 17-летние девушки вышли на воду любоваться закатом, когда внезапно ухудшились погодные условия.