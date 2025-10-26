Сектор Газа
Регион
26 октября, 14:08

Дроны ВСУ снова атаковали село в Брянской области, есть пострадавший

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Вооружённые силы Украины атаковали село Воронок в Стародубском муниципальном округе Брянской области с помощью дронов-камикадзе. В результате атаки один человек получил осколочное ранение и был доставлен в больницу. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«В результате террористической атаки, к сожалению, мужчина получил осколочное ранение спины. Пострадавший доставлен в больницу, где ему оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь», написал он в своём Telegram-канале.

Оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия, обеспечивая безопасность жителей и ликвидацию последствий атаки. Губернатор подчеркнул, что ситуация находится под контролем властей региона.

ПВО за ночь сбила 30 украинских дронов в небе над Брянской областью

Ранее сообщалось, что в Брянской области в Погарском районе был атакован автомобиль с мирными жителями. Украинские силы совершили удар дроном-камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю, в результате чего ранена женщина. Пострадавшая была доставлена в больницу, где ей оказали необходимую медицинскую помощь.

