Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
26 октября, 11:21

Дрон ВСУ нанёс удар по Брянской области, ранена женщина

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

В Погарском районе Брянской области атакован автомобиль с мирными жителями, в результате ранена женщина. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Киевский режим продолжает совершать варварские преступления против мирных граждан. Укронацисты атаковали село Курово Погарского района. В результате целенаправленного удара дроном-камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, ранена мирная жительница. Женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь»,написал глава региона.

На месте работают оперативные и экстренные службы. Состояние пострадавшей уточняется, губернатор пожелал ей скорейшего выздоровления.

Сегодня трагические события произошли и в Белгородской области, которая тоже подверглась ударам украинских дронов. Сначала в селе Илек-Кошары ударный БПЛА атаковал грузовик местного жителя — мужчина погиб от ранений. Затем второй эпизод произошёл в хуторе Масычево, где беспилотник поразил легковушку: водитель получил минно-взрывную травму и был доставлен в белгородскую городскую больницу №2.

