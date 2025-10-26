Совет атаманов Всероссийского казачьего общества собрался на заседание в Москве

В Администрации Президента прошло заседание Совета атаманов Всероссийского казачьего общества (ВКО), посвящённое дисциплине в казачьих организациях, контролю решений атамана и адресной поддержке участников СВО и их семей. Об этом сообщила пресс-служба организации.

С приветствием выступил заместитель начальника Управления Президента по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции, ответственный секретарь Совета при Президенте по делам казачества Алексей Кириченко. Он подчеркнул символичность выбранной площадки и призвал руководителей казачьих структур внимательно исполнять решения Совета.

«Место проведения Совета атаманов было выбрано неслучайно — это заседание Совета атаманов Всероссийского казачьего общества стало первым, проходящим в непосредственной близости от стен Кремля», — сказал он.

Кириченко акцентировал необходимость максимальных усилий по контролю за поступлением поддержки личному составу, участвующему в СВО, а также обеспечению заботы о вдовах и матерях погибших. Отдельно он обозначил задачу по обеспечению поступления казаков в мобилизационный людской резерв ВС РФ и на службу в соединения и части Минобороны России.