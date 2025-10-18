Минобороны запустило проект, посвящённый подвигам казаков в годы ВОВ
Обложка © VK / Минобороны России
Министерство обороны России запустило проект «И не померкнет никогда казачья боевая слава» ко Дню памяти войсковой казачьей славы, который отмечается 18 октября. Материалы объединяют документальные свидетельства, отражающие вклад казаков в годы Великой Отечественной войны, сообщили в ведомстве.
Отмечается, что в основу проекта легли документы из фондов Центрального архива МО РФ. Среди них — журналы боевых действий, оперативные сводки, донесения командиров, карты наступлений и исторические формуляры.
«Ярким примером ратной доблести казаков стала легендарная Кущёвская атака — одна из крупнейших конных операций Великой Отечественной войны. Эта атака замедлила продвижение немецких войск на Кавказ на несколько дней, позволила советским войскам перегруппироваться и внесла значительный вклад в победу Красной армии в Битве за Кавказ», — говорится в сообщении.
Ранее певец Сергей Жуков представил на сцене Московского Губернского театра премьеру мюзикла «Ты у меня одна», посвящённого Великой Отечественной войне. Он пояснил, что, показывая одну из самых мрачных страниц истории глазами ребёнка, он хотел погрузить зрителей в глубину подвига маленьких героев и продемонстрировать силу любви, спасшей их.
