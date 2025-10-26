Сектор Газа
26 октября, 15:10

Туск рассказал о неоспоримом преимуществе русских перед Западом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TomaszKudala

У России есть неоспоримое преимущество перед Западом, и заключается оно в том, что русские «готовы сражаться». Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в интервью газете Times.

По оценке польского политика, военный конфликт «наносит урон» российской экономике, но это не означает, что Запад побеждает.

«Значит ли это, что мы можем сказать, что побеждаем? Нисколько. У них (русских) есть одно большое преимущество перед Западом, и особенно перед Европой: они готовы сражаться», — заявил Туск.

Ранее польский премьер Туск заявил, что Украина способна вести боевые действия ещё 2-3 года. Он уверен, что украинское государство по итогам конфликта никуда не денется, а экономика России «не имеет шансов на выживание» при игре в долгую.

