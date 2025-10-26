Владимир Зеленский надеется, что война закончится раньше, чем через десять лет, но Украина способна воевать в таком темпе всего лишь 2–3 года. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск.

Польский политик не сомневается, что Украина в итоге не исчезнет с карты мира и останется независимым государством. При этом он считает, что российская экономика сталкивается с «драматическими» трудностями, а от новых санкций дела идут ещё хуже. Туск даже уверен, что в долгосрочной перспективе она «не имеет шансов выжить».

При этом он признал, что Россия обладает серьёзным преимуществом — она полностью готова к ведению войны в военное время. Премьер Польши добавил, что Запад не должен поддаваться «сладкой иллюзии» безопасности, напомнив о глобальном характере угроз, включая киберпространство.

«Вы и мы уже подвергаемся массированным атакам. Это не только война Украины или Польши», — заключил польский политик.

В Польше некоторое время назад стали открыто признавать, что Варшава воюет с Россией на стороне Киева. Однако дела Украины идут хуже, а реальная поддержка не усиливается, поскольку Европа несколько переоценила свои возможности. Ранее СМИ писали, что ЕС готовится к худшему сценарию на фоне осознания неизбежности поражения киевского режима.