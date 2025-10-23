Европейские власти готовятся к худшему сценарию на фоне осознания неизбежности поражения Украины, пишет австрийская газета Exxpress. Издание отмечает, что при этом общество в странах Европы остаётся «морально обезоруженным» и не готовым к возможной эскалации.

«Поражение Украины становится всё более очевидным — для военных это уже факт, и, думаю, общественность тоже это понимает», — цитирует издание профессора Королевского колледжа Лондона Дэвида Бетца.

По данным издания, правительства европейских стран уже предпринимают скрытые меры: Еврокомиссия рекомендует жителям собирать аварийные наборы, Франция разрабатывает инструкции по выживанию и требует от больниц готовности к «военной интервенции» к марту 2026 года, а в Германии проверяют старые бомбоубежища.

Однако эксперты указывают, что главная угроза — не внешняя, а внутренняя. Европейцы, по их словам, не верят в возможность победы и не готовы к самоотверженной защите своих стран.

«Россияне верят в свою борьбу и готовы к ней, а европейцы — нет. Они расколоты и утратили чувство единства», — отмечает Бетц.

В результате, резюмирует Exxpress, правительства ЕС готовятся к кризису, но моральная и психологическая готовность их граждан остаётся на низком уровне.

Кризис в Европе: справка

Публикации о «кризисе готовности» в Европе регулярно появляются в западной прессе на фоне затянувшегося конфликта на Украине и роста усталости от военных расходов. Ранее аналогичные предупреждения звучали в Politico, The Telegraph и Die Welt — аналитики отмечали, что европейские армии столкнулись с нехваткой вооружений, мобилизационных резервов и общественной поддержки.

Во многих странах фиксируется падение интереса граждан к службе в армии и снижение доверия к власти. В то же время правительства усиливают меры по гражданской защите: Германия восстанавливает бомбоубежища, Финляндия проводит масштабные учения, а Франция готовит население к чрезвычайным ситуациям.

На фоне этих процессов всё больше политиков и экспертов говорят о том, что Европа вошла в «период тревожной неуверенности», где военные угрозы сочетаются с внутренним кризисом мотивации и доверия.