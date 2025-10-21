Европейские страны активно готовятся к военному противостоянию с Россией, что подтверждается заявлениями официальных лиц и наблюдаемой концентрацией сил НАТО, переводя европейский военно-промышленный комплекс на режим многократного увеличения производства. В комментарии для Life.ru политолог и международный эксперт Владимир Карасёв рассказал, зачем Европа хочет вступить в конфликт с РФ.

«Во-первых, во главе европейских стран, так вот случилось в данном временном отрезке, находятся исключительно русофобы. Причём русофобы мало того, что достаточно управляемые теми же британцами и так далее, но вы ещё обратите внимание, что их ценности абсолютно отличаются от русских ценностей. У них даже там все бездетные практически, им терять нечего», — подчеркнул Карасёв.

Эксперт также предположил, что в случае начала боевых действий основные участники с европейской стороны будут ограничены странами Восточной Европы — Польшей, государствами Балтии и Румынией, которые выступят при поддержке объединённого Запада. Политолог согласился с оценкой директора СВР Сергея Нарышкина об активной подготовке Европы к столкновению, однако выразил уверенность, что европейские страны не справятся с этой задачей, как это уже произошло во время Второй мировой войны, что только приведёт для них к печальным последствиям.

Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что НАТО ускоренно готовится к войне с Россией, наращивая производство вооружений, проводя мобилизационные учения и усиливая антироссийскую пропаганду. По его мнению, у альянса нет долгосрочной стратегии безопасности, а ставка делается на русофобию и информационное воздействие на население.