Россия признаёт независимость Украины, но выступает против попыток Киева вытеснить всё русское. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью венгерскому YouTube‑каналу «Ультраханг».

«Вне всякого сомнения, мы признаём независимость Украины. Но мы и подумать не могли, что люди, живущие на перечисленных вами территориях, которые теперь закреплены в нашей Конституции, будут считаться второсортными, особенно после государственного переворота 11 лет назад, в феврале 2014 г., когда путчисты пришли к власти в результате незаконного кровавого переворота, подготовленного Соединёнными Штатами», — напомнил министр.

Дипломат добавил, что занимавшая в то время должность замгоссекретаря США Виктория Нуланд на слушаниях в Конгрессе говорила о примерно 5 млрд долларов, выделенных на поддержку Украины, и представила это как успех и «победу демократии».

По словам министра, переворот произошёл на следующий день после того, как Германия, Франция и Польша выступили гарантами соглашения между президентом Виктором Януковичем и оппозицией. На претензии Москвы о нарушенных гарантиях, отметил он, в Париже и Берлине ответили, что демократия порой принимает неожиданные формы.

Глава МИД добавил, что затем вооружённые формирования направили на штурм здания Верховного Совета Крыма. Однако крымчане отвергли новую власть и провели референдум, а позже аналогичные шаги предприняли Донецк и Луганск.

Ранее Сергей Лавров заявил, что президент РФ Владимир Путин подтвердил готовность урегулировать украинский конфликт на основе концепции, предложенной США. По его словам, Путин детально сверил каждый пункт, привезённый Уиткоффом после переговоров в Анкоридже, получил подтверждение и заявил о готовности принять эту основу и переходить к практической реализации.