26 октября, 18:18

Инициатива встречи Путина и Трампа остаётся актуальной, заявил Лавров

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Инициатива провести встречу Путина и Трампа по-прежнему сохраняется, но такие переговоры требуют тщательной подготовки. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с венгерским Youtube-каналом «Ультраханг».

«Как я говорил, я слышал, что госдепартамент выпустил сообщение, в котором заявил, что Марко Рубио и Сергей Лавров провели хороший и продуктивный телефонный разговор. Он был так хорош, что в настоящее время во встречах нет нужды», пояснил министр.

Лавров напомнил, что президент США Дональд Трамп предложил Путину встретиться в Будапеште, и российский лидер согласился на это, предложив подготовить встречу. Позже состоялся телефонный разговор между госсекретарём Марко Рубио и Лавровым по инициативе американской стороны.

«Инициатива есть, а мы люди вежливые. Когда нас приглашают, мы говорим, что согласны и давайте договоримся о формате, месте и времени. Президент США Дональд Трамп <...> в Белом доме сказал, что приглашение отменяется. Позже американцы сказали, что «отмена» означает «перенос». Так что всё зависит от инициатора», добавил Лавров.

Дмитриев: Проект тоннеля от России до Аляски обсуждается с США

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин положительно относится к намерению президента США Дональда Трампа урегулировать украинский конфликт. Песков подчеркнул, что искреннее желание американского лидера добиться решения ситуации вызывает положительную реакцию.

