Дмитриев: Проект тоннеля от России до Аляски обсуждается с США

Проект строительства тоннеля от России до Аляски обсуждается с американской стороной. Об этом глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно‑экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев рассказал РИА «Новости».

«Документы об убийстве Кеннеди, в которых, кстати, упоминается так называемый «Мост мира Кеннеди и Хрущёва» между Россией и Аляской, а это, между прочим, тема, которую сейчас обсуждают, а также [идею] соединить Россию и Аляску тоннелем», — сказал дипломат.

Заявление прозвучало на встрече с членом палаты представителей США от Республиканской партии Анной Паулиной Луной. Дополнительных подробностей о параметрах проекта, сроках или сторонах, участвующих в проработке, он не привёл.

А ещё Кирилл Дмитриев предложил Илону Маску подключиться к строительству тоннеля Чукотка — Аляска. Life.ru публиковал материал, где собрано всё, что известно о проекте: какую пользу он принесёт России, как и когда появилась идея, и почему её не реализовали раньше.