26 октября, 20:39

Яркая голубая вспышка в небе погрузила родной город Зеленского во тьму

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Filipe Rego

Родной город Владимира Зеленского Кривой Рог вечером погрузился во тьму после мощной вспышки голубого цвета, которая осветила полнеба. Как сообщает издание «Страна.ua», это зафиксировали на видео местные жители.

Кривой Рог остался без света после яркой вспышки в небе. Видео © «Страна.ua»

После яркой вспышки в городе моментально погас свет. По данным Telegram-канала «Русская весна», некоторые украинские ресурсы заявили об ударе молнии, однако, как уточняют местные паблики, эту информацию опровергают очевидцы. Отключения электроэнергии были зафиксированы в Ингулецком и Долгинцевском районах.

