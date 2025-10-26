В Кривом Роге раздалась серия взрывов, над городом поднимается чёрный дым

В Кривом Роге на Украине прогремела серия взрывов. Возможно, это был КАБ от ВС РФ, сообщает украинское издание «Общественное».

«КАБ в направлении Кривого Рога с юго-востока», — предупреждали до этого в Воздушных силах Украины.

После взрыва над городом поднялся столб чёрного дыма.

Ранее Life.ru сообщал, что минувшей ночью в Киеве раздались взрывы на фоне ревущих сирен воздушной тревоги. Сообщалось, что ВС РФ нанесли удары по объектам на территории города в ответ на украинские атаки.