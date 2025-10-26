Сектор Газа
26 октября, 10:37

В Кривом Роге раздалась серия взрывов, над городом поднимается чёрный дым

Обложка © ТСН

В Кривом Роге на Украине прогремела серия взрывов. Возможно, это был КАБ от ВС РФ, сообщает украинское издание «Общественное».

«КАБ в направлении Кривого Рога с юго-востока», — предупреждали до этого в Воздушных силах Украины.

После взрыва над городом поднялся столб чёрного дыма.

ВСУ за сутки потеряли более 1,5 тысячи солдат
ВСУ за сутки потеряли более 1,5 тысячи солдат

Ранее Life.ru сообщал, что минувшей ночью в Киеве раздались взрывы на фоне ревущих сирен воздушной тревоги. Сообщалось, что ВС РФ нанесли удары по объектам на территории города в ответ на украинские атаки.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

