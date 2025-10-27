Сектор Газа
Регион
26 октября, 22:11

ПВО сбила три беспилотника на подлёте к Москве с начала суток

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Силы ПВО в ночь на 27 сентября уничтожили ещё два украинских беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Отражена атака двух беспилотников, атаковавших Москву», — говорится в сообщении Собянина, опубликованном в его телеграм-канале в 01:04 мск.

Сотрудники экстренных служб работают на месте падения обломков.

Таким образом с начала суток ПВО сбила уже три беспилотника, летевших на столицу. Накануне было уничтожено шесть дронов, пытавшихся атаковать Москву.

Жителей Орловской области предупредили о ракетной опасности

