Жителей Орловской области предупредили о ракетной опасности

В Орловской области официально объявлен режим ракетной опасности. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

Жителям рекомендовано немедленно укрыться в помещениях без окон, оборудованных сплошными стенами, а находящимся на улице — спуститься в ближайшее укрытие или иное безопасное место.