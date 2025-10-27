Жителей Орловской области предупредили о ракетной опасности
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo
В Орловской области официально объявлен режим ракетной опасности. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.
Жителям рекомендовано немедленно укрыться в помещениях без окон, оборудованных сплошными стенами, а находящимся на улице — спуститься в ближайшее укрытие или иное безопасное место.
Ранее опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявили в Рязанской области. Параллельно поступают сообщения о работе систем противовоздушной обороны, которые в настоящее время отражают атаку беспилотников на подлёте к Москве.
