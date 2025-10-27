Сектор Газа
27 октября, 05:52

Албанский ИИ-министр Диэлла «заберемела» 83 «детьми»

Премьер-министр Албании Эди Рама сделал необычное заявление на берлинской конференции Global Dialogue. Он сообщил, что модель искусственного интеллекта «ИИ-министр» по имени Диэлла «беременна» 83 «детьми».

Как пояснил Рама, эти «дети» будут выполнять роль помощников для депутатов. Их задачей станет фиксация всего происходящего в парламенте, а также информирование законодателей о пропущенных ими обсуждениях и событиях.

Напомним, Албания стала первой страной, внедрившей ИИ-модель на министерскую должность для контроля над госзакупками. По словам премьера, это необходимо для создания «на 100% неподкупной» системы. При этом президент страны Байрам Бегай не утвердил «ИИ-министра» в составе правительства.

