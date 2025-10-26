Яна Чурикова рассказала, кого из артистов может заменить искусственный интеллект

Телеведущая Яна Чурикова считает, что цифровые аватары в перспективе смогут заменить ведущих, которые зачитывают редакторский текст «по бумажке». По её словам, живой ведущий незаменим лишь тогда, когда что-то идёт не по плану.

«Потому что великое искусство импровизации и выхода из ситуаций, из которых очень сложно выйти, пока что искусственному интеллекту недоступно — это бесчисленное количество вариантов, которые нужно просчитать в моменте, и технологии пока этого не могут», — отметила собеседница «Газеты.ru».

Она также отметила, что юридические аспекты использования аватаров требуют первостепенного решения. Чурикова подчеркнула, что цифровые копии людей должны быть защищены авторским правом, назвав этот вопрос сложным для современного правового поля.

Звезда также пошутила, что артисты с напряжённым гастрольным графиком, такие как Леонид Агутин, уже давно могли бы воспользоваться помощью цифровых двойников, поскольку физически не могут присутствовать одновременно в нескольких местах.