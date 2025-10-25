Бузова сравнила Буланову с гречкой с сосиской и бутербродом с колбаской
Ольга Бузова и Татьяна Буланова. Обложка © ТАСС / Владимир Андреев, Евгений Стукалин
Возрождение популярности легендарных артистов российской эстрады среди зумеров отражает естественную тягу слушателей к музыкальным истокам, заявила на гала-ужине премии «Виктория» певица Ольга Бузова. По её словам, это явление аналогично гастрономическим предпочтениям: сколько бы человек ни посещал изысканные рестораны, в конечном счёте он всегда возвращается к простым и знакомым блюдам.
Бузова сравнила Буланову с гречкой с сосиской. Видео © Пятый канал
«В какой бы ты ресторан ни пошёл, всё равно гречка с сосиской, или горячий бутерброд с чаем, или просто бутерброд с колбаской и чаем, крепким, с сахаром, всегда ближе», — отметила Бузова.
В то же время собеседница Пятого канала подчеркнула, что не считает хайпующую сегодня Татьяну Буланову «горячим бутербродом», а просто объясняет феномен ностальгической привязанностью к музыке, сопровождавшей ключевые моменты жизни. Звезда выразила уверенность, что её собственные хиты, включая «Мало половин», ожидает аналогичное возрождение популярности через десятилетия, когда современное поколение слушателей достигнет зрелого возраста.
Ранее Татьяна Буланова решила поднять ценник за выступления. Впервые за долгое время она увеличила гонорар. Теперь за 40 минут на сцене звезда требует два миллиона рублей и 35 тысяч суточных. Кроме того, необходимо учитывать расходы на билеты, которые стоят от 140 до 170 тысяч.