Бузова сравнила Буланову с гречкой с сосиской и бутербродом с колбаской

Возрождение популярности легендарных артистов российской эстрады среди зумеров отражает естественную тягу слушателей к музыкальным истокам, заявила на гала-ужине премии «Виктория» певица Ольга Бузова. По её словам, это явление аналогично гастрономическим предпочтениям: сколько бы человек ни посещал изысканные рестораны, в конечном счёте он всегда возвращается к простым и знакомым блюдам.

Бузова сравнила Буланову с гречкой с сосиской. Видео © Пятый канал

«В какой бы ты ресторан ни пошёл, всё равно гречка с сосиской, или горячий бутерброд с чаем, или просто бутерброд с колбаской и чаем, крепким, с сахаром, всегда ближе», — отметила Бузова.

В то же время собеседница Пятого канала подчеркнула, что не считает хайпующую сегодня Татьяну Буланову «горячим бутербродом», а просто объясняет феномен ностальгической привязанностью к музыке, сопровождавшей ключевые моменты жизни. Звезда выразила уверенность, что её собственные хиты, включая «Мало половин», ожидает аналогичное возрождение популярности через десятилетия, когда современное поколение слушателей достигнет зрелого возраста.