Регион
26 октября, 22:43

ПВО отражает массированную атаку БПЛА на Москву, сбито уже девять дронов

Обложка © ТАСС / Николай Гынгазов

Украинские беспилотники продолжают пытаться атаковать Москву. С начала 27 октября силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили уже девять дронов ВСУ на подлёте к столице, сообщил мэр Сергей Собянин в своём телеграм-канале.

В 01:36 мск градоначальник сообщил о поражении трёх БПЛА, а в 01:39 — об уничтожении ещё одного. Таким образом с начала суток сбито уже девять беспилотников.

Жителей Орловской области предупредили о ракетной опасности

За прошедшие сутки ПВО сбила шесть беспилотников, пытавшихся атаковать столицу.

Никита Никонов
