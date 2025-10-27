Российские ретейлеры предупредили о проблемах с продуктами при фиксации цен

Ретейлеры предупреждают, что законодательное закрепление долгосрочных контрактов с фиксированной ценой на социально значимые продукты может привести к дефициту и росту нелегальной торговли, пишет газета «Известия». Соответствующие поправки разрабатывает Минсельхоз совместно с Минпромторгом и депутатами Госдумы.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) направили обращение министру сельского хозяйства Оксане Лут. Бизнес опасается, что обязанность заключать до 90% поставок по долгосрочным договорам с фиксированной стоимостью к 2028 году невыполнима и опасна.

Как пояснил председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов, круглогодично обеспечивать такие объемы продаж по всем категориям товаров практически невозможно. Он отметил, что это исключает из уравнения потребителя, который должен иметь широкий выбор.

«Если поставщики будут вынуждены заключать с сетевым ретейлом в основном долгосрочные контракты, есть риск, что им станет невыгодно работать с легальной розницей. Сократится ассортимент, вырастет стихийная торговля или появится черный продовольственный рынок», — заявил Богданов.

В Минсельхозе подчёркивают, что работа над инициативой продолжается, и производители с сетями будут самостоятельно определять цену или формулу её расчёта. В ведомстве воздержались от комментариев по критике со стороны ретейла.