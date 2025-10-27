ПВО России выиграла воздушную дуэль уже у 21 дрона ВСУ на подлёте к Москве
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky
Средства ПВО в ночь на 27 октября поразили очередные четыре украинских беспилотника, которые пытались атаковать Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Уничтожен один БПЛА, летевший на Москву», — проинформировал мэр в 02:25 мск. В 02:32 градоначальник уточнил, что сбиты ещё три дрона
Собянин добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Общее число украинских беспилотников, пытавшихся атаковать столицу России с начала суток, возросло до 21.
В аэропортах Домодедово и Жуковский тем временем действует план «Ковёр». Меры введены в целях безопасности.
При возникновении критических угроз в воздушном пространстве может быть активирован специальный режим «Ковёр». Его введение означает полное прекращение авиационного движения в пределах определённой зоны. Все воздушные суда, за исключением авиации ПВО, обязаны незамедлительно покинуть указанный район или выполнить посадку на ближайшем аэродроме.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.