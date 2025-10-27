Собянин: На подлёте к Москве за ночь уничтожены 24 украинских беспилотника

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили очередные три беспилотника на подлёте к столице. Публикация появилась в телеграм-канале градоначальника.

В 02:38 Собянин проинформировал о поражении двух дронов, в 02:40 — об уничтожении ещё одного. С начала суток 27 октября сбито уже 24 БПЛА.

Ранее жители Подольска, Коломны и Троицка сообщили о взрывах на фоне атаки дронов. О пострадавших и разрушениях информации нет.