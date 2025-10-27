Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 октября, 23:45

Собянин: На подлёте к Москве за ночь уничтожены 24 украинских беспилотника

Обложка © ТАСС / POOL / Григорий Сысоев

Обложка © ТАСС / POOL / Григорий Сысоев

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили очередные три беспилотника на подлёте к столице. Публикация появилась в телеграм-канале градоначальника.

В 02:38 Собянин проинформировал о поражении двух дронов, в 02:40 — об уничтожении ещё одного. С начала суток 27 октября сбито уже 24 БПЛА.

Ранее жители Подольска, Коломны и Троицка сообщили о взрывах на фоне атаки дронов. О пострадавших и разрушениях информации нет.

Российский инженер разработал уникальный видеоперехватчик дронов ВСУ
Российский инженер разработал уникальный видеоперехватчик дронов ВСУ

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Сергей Собянин
  • Происшествия
  • Москва
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar