Собянин: На подлёте к Москве за ночь уничтожены 24 украинских беспилотника
Обложка © ТАСС / POOL / Григорий Сысоев
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили очередные три беспилотника на подлёте к столице. Публикация появилась в телеграм-канале градоначальника.
В 02:38 Собянин проинформировал о поражении двух дронов, в 02:40 — об уничтожении ещё одного. С начала суток 27 октября сбито уже 24 БПЛА.
Ранее жители Подольска, Коломны и Троицка сообщили о взрывах на фоне атаки дронов. О пострадавших и разрушениях информации нет.
